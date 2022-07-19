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17 минут назад

Медведев рассказал, на каких условиях возможен мир на Украине

Мария Иванова

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что мирное соглашение с Украиной будет заключено на условиях России. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Медведев рассказал, на каких условиях возможен мир на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Медведев подчеркнул, что Россия добьется поставленных целей, несмотря на масштабные поставки американского оружия Украине.

«И будет мир. На наших условиях. А отнюдь не на тех, о которых верещат в Европе и за океаном растерявшиеся политические импотенты», - заявил он.

Медведев добавил, что «поставляемое в Малороссию» оружие США в итоге попадет в руки преступников из разных стран мира.

«Фактически Америка в очередной раз становится спонсором международного терроризма. <…> У террористов и радикалов будет больше смертоносных типов военной техники», - подчеркнул он.

По данным Пентагона, с 2014 года США выделили Украине более 8,7 миллиарда долларов военной помощи, 6,1 миллиарда из них - с 24 февраля 2022-го.

В конце июня США решили выделить стране еще до 450 миллионов долларов на «удовлетворение критических потребностей в оружии».

Политика,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,Пентагон,
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