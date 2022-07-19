Захарова сравнила кредитоспособность США и Китая

«Нед, так же "очень дорого", как Саудовской Аравии? Тоже будете из Пекина "изгоя" делать? Подумайте дважды, ведь все объявленные Вашингтоном "изгои" становятся только сильнее, а США к ним потом идут на поклон», — отметила Захарова.