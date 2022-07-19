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39 минут назад

МИД ответил на призыв Кулебы созвать трибунал для России

Lenta.ruиещё 1

Замглавы Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Вершинин ответил на призыв министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы созвать международный трибунал для Москвы, назвав эти обвинения беспочвенными. Об этом сообщает РИА Новости. Кроме того, нужно расследовать преступления самой украинской стороны в Донбассе, считает российский дипломат.

МИД ответил на призыв Кулебы созвать трибунал для России
Фото: ReutersReuters

«Мы таких заявлений слышали уже много — к сожалению, они повторяются со стороны киевского режима. Речь идет на самом деле об открытой кампании против России — кампании давления и искажения действительности. Эти обвинения, конечно же, беспочвенны» — сказал Вершинин.

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Чиновник обратил внимание на действия союзных войск, которые обеспечивают безопасность мирных жителей на освобожденных территориях. В частности, было обезврежено свыше 60 тысяч мин и взрывоопасных предметов на освобожденных территориях, которые несли угрозу мирным жителям, сказал Вершинин.

«Вот за это как раз надо наказывать. За то, что идет обстрел гражданских объектов вслепую в Донбассе. И в этом смысле я считаю, что нам надо, может быть, даже четче ставить вопрос (я знаю, что созданы специальные комиссии в Донецке и Луганске) о расследовании преступлений киевского режима, который бьет по гражданским объектам, использует их», — отметил замглавы россроссийского МИД.

Вершинин также указал, что западные страны не хотят обращать внимания на эти факты и предпочитают «жить своей версией событий».

Ранее министр иностранных дел Украины Кулеба заявил, что республика будет вести переговоры с Россией только «после ее поражения» на поле боя, иные условия для страны неприемлемы. «Никаких переговоров о мире по состоянию на сейчас нет по вине российской стороны, и никто на эту тему не встречается», — заявил он.

Политика,Сергей Вершинин,МИД России,Госдеп США,
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