МИД ответил на призыв Кулебы созвать трибунал для России

«Вот за это как раз надо наказывать. За то, что идет обстрел гражданских объектов вслепую в Донбассе. И в этом смысле я считаю, что нам надо, может быть, даже четче ставить вопрос (я знаю, что созданы специальные комиссии в Донецке и Луганске) о расследовании преступлений киевского режима, который бьет по гражданским объектам, использует их», — отметил замглавы россроссийского МИД.