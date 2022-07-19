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29 минут назад

Захарова рассказала анекдот про Зеленского и Кулебу

Лера Букина

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о заявлении

Захарова рассказала анекдот про Зеленского и Кулебу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что не правительство страны, а ее президент Владимир Зеленский обозначил крайний срок для вступления в Евросоюз. Слова дипломата опубликованы в Telegram-канале.

Напомним, что украинский министр не стал раскрывать «дедлайн», потому что оглашение конкретной даты якобы может напугать Евросоюз. Ситуация побудила Захарову сочинить анекдот.

«Предполагаю, что за день до этого Зеленский сказал Кулебе: "Я установил внутренний дедлайн для вступления Украины в ЕС. Но я тебе его не скажу"», — иронично заявила Захарова.

Заявку на вступление в Евросоюз Киев решил подать после того, как Россия инициировала спецоперацию на Украине. 23 июня республика получила статус кандидата на вступление в ЕС.

Сегодня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Албания и Северная Македония начали обсуждать вопрос вступления в Евросоюз.

Политика,Владимир Зеленский,Мария Захарова,МИД России,Еврокомиссия,ЕС,
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