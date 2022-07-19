Захарова рассказала анекдот про Зеленского и Кулебу

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о заявлении
главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что не правительство страны, а ее президент Владимир Зеленский обозначил крайний срок для вступления в Евросоюз. Слова дипломата опубликованы в Telegram-канале.
Напомним, что украинский министр не стал раскрывать «дедлайн», потому что оглашение конкретной даты якобы может напугать Евросоюз. Ситуация побудила Захарову сочинить анекдот.
«Предполагаю, что за день до этого Зеленский сказал Кулебе: "Я установил внутренний дедлайн для вступления Украины в ЕС. Но я тебе его не скажу"», — иронично заявила Захарова.
Заявку на вступление в Евросоюз Киев решил подать после того, как Россия инициировала спецоперацию на Украине. 23 июня республика получила статус кандидата на вступление в ЕС.
Сегодня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Албания и Северная Македония начали обсуждать вопрос вступления в Евросоюз.