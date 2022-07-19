Медведев заявил о фактическом становлении США спонсорами терроризма

Поставляемое на Украину оружие США уже расползается по рукам преступников по всему миру. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в Telegram.

Медведев допустил, что позже вместе с ответственными странами предстоит проработать возможность создания специального механизма для расследования «гнилого оружейного сюжета». «А возможно, и подумать над формированием особого международного органа по изъятию вылезающих то тут, то там американских подарков», — добавил зампред Совбеза.