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57 минут назад

Медведев заявил о фактическом становлении США спонсорами терроризма

Lenta.ruиещё 4

Поставляемое на Украину оружие США уже расползается по рукам преступников по всему миру. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в Telegram.

Медведев заявил о фактическом становлении США спонсорами терроризма
Фото: ТАССТАСС

Соединенные Штаты фактически становятся спонсорами международного терроризма, добавил политик.

Медведев допустил, что позже вместе с ответственными странами предстоит проработать возможность создания специального механизма для расследования «гнилого оружейного сюжета». «А возможно, и подумать над формированием особого международного органа по изъятию вылезающих то тут, то там американских подарков», — добавил зампред Совбеза.

Политика,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,
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