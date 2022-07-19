МИД России призвал ООН надавить на США ради виз

«В качестве конкретного примера могу сказать, что на этот Политический форум высокого уровня по устойчивому развитию я должен был ехать вместе с тремя коллегами, двум из них так американские визы и не выдали. Но ведь они собирались ехать на ООНовское мероприятие, которое не является национальным мероприятием США... Вопрос касается не только России — вопрос более комплексный», — рассказал замглавы МИД, описывая причины, по которым организация должна заставить американские внешнеполитические ведомства работать иначе.