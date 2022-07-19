Медведев: мир на Украине наступит на российских условиях

Россия добьется поставленных при проведении специальной военной операции на Украине целей, несмотря на американские поставки оружия в эту страну. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев.

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Он написал во вторник пост в Telegram-канале о том, как поставляемое США вооружение на Украину позволяет обогатиться "оружейным ворам", а также приводит к появлению новой военной техники у террористов и радикалов.

"Россия же добьется всех поставленных целей. И будет мир. На наших условиях. А отнюдь не на тех, о которых верещат в Европе и за океаном растерявшиеся политические импотенты", - подчеркнул Медведев.

Медведев не исключил создание механизма для расследования поставок США оружия на Украину. "Поставляемое сейчас в Малороссию американское оружие будет расползаться по рукам разномастных преступников по всему миру. Точнее, уже вовсю расползается. Причем под "крышей" администрации и спецслужб США", - констатировал замглавы СБ. Он указал, что "фактически Америка в очередной раз становится спонсором международного терроризма".