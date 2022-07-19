Раскрыты детали визита Путина в Иран

Во время визита в Иран президент РФ Владимир Путин обсудит с турецким коллегой вопрос поставок украинского зерна. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника президента Юрия Ушакова.
Визит Путина в Иран состоится 19 июля. В Тегеране он встретится с главой Ирана Ибрахимом Раиси и турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Президенты проведут трехсторонний саммит, а также двухсторонние встречи.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорил, что президенты проведут переговоры в рамках астанинского процесса - процесса по содействию сирийскому урегулированию.
Ушаков уточнил, что на встрече Путина и Эрдогана будет обсуждаться «зерновой вопрос».
«Работа ведется весьма активно», - подчеркнул он.
Помощник президента напомнил, что после переговоров России, Украины, ООН и Турции в Стамбуле стороны решили подготовить совместный документ, который определит правовые основы и общий порядок вывоза зерна из украинских портов.
Также Ушаков рассказал, что Раиси и Путин во время встречи обсудят ядерную сделку. Он добавил, что РФ и Иран планируют вывести свои отношения на уровень стратегического партнерства и подписать соответствующий межгосударственный договор.