В Совфеде заявили о заигравшейся Эстонии

Эстония заигралась, считая, что может грубить в адрес своего великого соседа. С таким заявлением выступил член Совета Федерации Владимир Джабаров в комментарии «Известиям».

Так сенатор отреагировал на идею главы МВД Эстонии Кристиана Яани запретить владение оружием россиянам и белорусам и его слова о том, что «следует заняться» эстонскими гражданами, «недружественно настроенными в отношении Эстонии и Украины, чьи мысли и идеи в условиях обостренной ситуации могут представлять угрозы».

По мнению Джабарова, Эстония преувеличивает свою силу и не является ведущей среди стран НАТО. «Эстония, мне кажется, заигралась, считая себя одной из ведущих стран НАТО, которая может себе позволить своему великому соседу иногда даже грубить и высказывать какие-то требования», — заявил Джабаров.