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51 минуту назад

Володин обвинил Эстонию в ненависти к своим гражданам

Ura.Ru

Политика Евросоюза и, в частности, Эстонии, поменялась в сторону ненависти к собственным гражданам. Такое заявление в своем telegram-канале сделал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Володин обвинил Эстонию в ненависти к своим гражданам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Глава МВД Эстонии предложил запретить владение оружием по национальному принципу — россиянам и белорусам. Никто из глав европейских государств, Европарламент, ПАСЕ, ОБСЕ не возмутились, не осудили эстонские власти за человеконенавистническую позицию. Десятилетиями мы наблюдаем двойные стандарты Европы в сфере прав человека. Теперь новый уровень деградации европейской политики: ненависть к собственным гражданам — инакомыслящим», — написал Володин

Ранее власти Эстонии выступили с предложением запретить ношение оружия гражданам России и Белоруссии, пишет деловая газета «Взгляд». На фоне волны русофобии в Министерстве иностранных дел РФ порекомендовали россиянам воздержаться от поездок в Эстонию, сообщает «Национальная служба новостей».

Политика,Вячеслав Володин,МИД России,Европарламент,Госдума,ЕС,ОБСЕ,
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