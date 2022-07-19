Володин обвинил Эстонию в ненависти к своим гражданам

«Глава МВД Эстонии предложил запретить владение оружием по национальному принципу — россиянам и белорусам. Никто из глав европейских государств, Европарламент, ПАСЕ, ОБСЕ не возмутились, не осудили эстонские власти за человеконенавистническую позицию. Десятилетиями мы наблюдаем двойные стандарты Европы в сфере прав человека. Теперь новый уровень деградации европейской политики: ненависть к собственным гражданам — инакомыслящим», — написал Володин