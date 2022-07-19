На саммите G20 к Лаврову выстроилась очередь

На саммите «Группы двадцати» министры иностранных дел G20 выстроились в очередь, чтобы поговорить с главой МИД России Сергеем Лавровым, сообщает РИА Новости со ссылкой на посла РФ в Индонезии Людмилу Воробьеву.

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На встрече, которая прошла на Бали (Индонезия), страны, входящие в объединение, продемонстрировали желание выслушать позицию Москвы. Главы делегаций образовали очередь, чтобы побеседовать с главой российской дипломатии Сергеем Лавровым.

«Была очередь на двусторонние встречи с министром, так что было очень сложно всех желающих включить в график», – сообщила Воробьева.

Она отметила, что ни о какой изоляции России на саммите речи не шло. Партнеры в других странах, за исключением членов G7, хотели выслушать Москву, и все диалоги получились конструктивными, без «воплей», отметила дипломат.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Лавров не был готов к переговорам, и большую часть встречи провел вне помещения, где находились все участники.