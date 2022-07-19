"Английский юмор": Захарова высмеяла полет Джонсона на истребителе

Действия ушедшего в отставку британского премьер-министра Бориса Джонсона на фоне роста цен в Великобритании являются очередным примером «английского юмора», сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова .

«Борис Джонсон как бы показывает, что ему нравятся заоблачные цены на топливо, а заправка — удел небожителей. Английский юмор», — заявила дипломат.

Так она прокомментировала видео политика, на котором экс-глава правительства Великобритании летит на истребителе на месте второго пилота.

Джонсон совершил полет на истребителе Eurofighter Typhoon. Он показал видео, на котором виден процесс дозаправки самолета в воздухе. Стоимость одного истребителя составляет 75 миллионов фунтов стерлингов в месяц. Полет прошел во время визита политика на базу Королевских ВВС Конингсби в Линкольншире на минувшей неделе.