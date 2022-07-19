На саммите G20 к Лаврову выстроилась очередь

На саммите G20 министры разных стран выстроились в очередь, чтобы поговорить с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Об этом сообщила посол России в Индонезии Людмила Воробьева.

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На встрече «Большой двадцатки», которая состоялась на Бали, страны продемонстрировали желание выслушать позицию России. Главы делегаций образовали очередь, чтобы побеседовать с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

«Была очередь на двусторонние встречи с министром, так что было очень сложно всех желающих включить в график», – сообщила посол России в Индонезии Воробьева.

По ее словам, ни о какой изоляции России на саммите и речи быть не может. Партнеры в других странах, за исключением членов G7, хотели выслушать Москву, и все диалоги получились конструктивными, без «воплей», отметила Воробьева.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сказала, якобы Лавров не был готов к переговорам, и большую часть встречи он провел вне помещения, где находились все участники, пишет РИА «Новости».