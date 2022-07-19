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25 минут назад

Постпред Ульянов: ЕС совершает политическое самоубийство

Свободная прессаиещё 1

По словам постоянного представителя РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, страны Евросоюза совершают политическое самоубийство.

Постпред Ульянов: ЕС совершает политическое самоубийство
Фото: ReutersReuters

«Похоже, ЕС совершает политическое самоубийство, с энтузиазмом и без колебаний выполняя указания Вашингтона. Сохраняет ли ЕС, по-прежнему, свою политическую идентичность?», - написал Ульянов в своем Telegram-канале.

Ранее министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что Евросоюз должен пересмотреть свои отношения с Москвой и изменить свою политику в отношении России.

«Есть ряд основополагающих принципов, на которых основаны отношения ЕС и РФ, которые должны быть обновлены и адаптированы к новой реальности враждебности, нам надо быть подготовленными к российским угрозам», - сказал он.

Политика,Михаил Ульянов,ЕС,
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