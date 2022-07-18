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1 час назад

Источник опроверг попадание первого замглавы АП Кириенко под обстрел Каховской ГЭС

Газета.Ru

Первый заместитель главы Администрации президента России Сергей Кириенко покинул Каховскую ГЭС до ее обстрела со стороны Украины, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на информированный источник в сопровождении Кириенко.

Попадание Кириенко под обстрел ВСУ опровергли
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«ГЭС обстреляли уже после того, как мы оттуда уехали. Мы в безопасности, все хорошо», — заявил собеседник агентства.

Ранее проект WarGonzo писал, что Кириенко попал под обстрел во время своего визита в Херсонскую область. Как заявляли источники проекта, обстрел начался после совместного совещания замглавы АП и руководителя военно-гражданской администрации Херсонской области Владимиром Сальдо с представителями российских регионов, взявших шефство над районами области. По данным WarGonzo, участники совещания укрылись в подвальных помещениях, никто не пострадал.

Ранее военно-гражданская администрация Каховского района подконтрольной России Херсонской области Украины сообщила об ударе украинских Вооруженных сил вблизи Каховской гидроэлектростанции. Предварительно, был поврежден магистральный газопровод. При этом замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов заявил, что ГЭС в результате удара не пострадала. По его словам, ситуация также не сказалась на водоснабжении Крыма.

Политика,Кирилл Стремоусов,Сергей Кириенко,Администрация Президента РФ,
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