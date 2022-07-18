Попадание Кириенко под обстрел ВСУ опровергли

Первый заместитель главы Администрации президента России Сергей Кириенко покинул Каховскую ГЭС до ее обстрела со стороны Украины, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на информированный источник в сопровождении Кириенко.

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«ГЭС обстреляли уже после того, как мы оттуда уехали. Мы в безопасности, все хорошо», — заявил собеседник агентства.

Ранее проект WarGonzo писал, что Кириенко попал под обстрел во время своего визита в Херсонскую область. Как заявляли источники проекта, обстрел начался после совместного совещания замглавы АП и руководителя военно-гражданской администрации Херсонской области Владимиром Сальдо с представителями российских регионов, взявших шефство над районами области. По данным WarGonzo, участники совещания укрылись в подвальных помещениях, никто не пострадал.