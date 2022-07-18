Британский политик Борис Джонсон, исполняющий обязанности премьер-министра Великобритании до сентября 2022 года, рассказал во время выступления на авиашоу «Фарнборо» о своем учебном полете на истребителе Eurofighter Typhoon. Во время полета отрабатывалась дозаправка в воздухе. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Борис Джонсон отметил, что через некоторое время после начала полета командир крыла (группы военных самолетов) предложил ему лично управлять воздушным судном.