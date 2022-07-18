В МИД отреагировали на доклад Microsoft о кибервойне против России

«У нас есть веские основания заявлять: Microsoft исполняет заказ Пентагона и спецслужб по взятию под полный контроль всей информационной инфраструктуры Украины и лишению ее какого-либо цифрового суверенитета. В сущности, компания сама же в этом призналась в упомянутом докладе», — заявил дипломат.