В России заявили о «политическом самоубийстве» Евросоюза

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал стратегию следования инструкциям США политическим самоубийством Европейского союза (ЕС). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Twitter дипломата.

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«Похоже, что ЕС совершает политическое самоубийство, с энтузиазмом и без колебаний выполняя указания из Вашингтона», — написал Ульянов.

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель оспорил заявление некоторых стран Евросоюза о том, что введение антироссийских санкций было ошибкой. Он подчеркнул, что санкции были необходимы и их нужно расширять.