Помощник Путина: Россия изменила условия по Украине

Если Россия и Украина возобновят переговоры по спецоперации, то условия российской стороны будут изменены. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков во время брифинга.

«Если сейчас переговоры будут возобновляться, то уже условия совершенно иные. Пока что никакой заинтересованности со стороны Киева , как и со стороны западных государств не просматривается», — передают слова Ушакова РИА «Новости».

«После этого украинская делегация с нами не поддерживала и не поддерживает никаких контактов», — добавил Ушаков.

Россия проводит специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. С ее начала обе стороны уже провели ряд переговоров, однако все они оказались безуспешными. Позже главы МИД Украины Дмитрий Кулеба поставил невыполнимый ультиматум для возобновления переговоров с РФ, заявив, что делегации вновь смогут общаться только в случае поражения России.