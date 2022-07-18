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37 минут назад

Помощник Путина: Россия изменила условия по Украине

Ura.Ru

Если Россия и Украина возобновят переговоры по спецоперации, то условия российской стороны будут изменены. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков во время брифинга.

Помощник Путина: Россия изменила условия по Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если сейчас переговоры будут возобновляться, то уже условия совершенно иные. Пока что никакой заинтересованности со стороны Киева, как и со стороны западных государств не просматривается», — передают слова Ушакова РИА «Новости».

По словам помощника президента, российско-украинские переговоры были прерваны после последней встречи в Стамбуле.

«После этого украинская делегация с нами не поддерживала и не поддерживает никаких контактов», — добавил Ушаков.

Россия проводит специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. С ее начала обе стороны уже провели ряд переговоров, однако все они оказались безуспешными. Позже главы МИД Украины Дмитрий Кулеба поставил невыполнимый ультиматум для возобновления переговоров с РФ, заявив, что делегации вновь смогут общаться только в случае поражения России.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что переговорный процесс приостановлен из-за нежелания украинской стороны искать мирные пути урегулирования конфликта. Его заявление подтверждал и президент РФ Владимир Путин.

Политика,Дмитрий Кулеба,Юрий Ушаков,Сергей Лавров,Владимир Путин,МИД России,
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