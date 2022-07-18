В ЕС согласовали седьмой пакет санкций против России

Главы МИД стран-участниц Евросоюза (ЕС) согласовали седьмой пакет санкций против России , новые рестрикции не содержат дополнительных запретов на поставки российских энергоносителей. Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто , передает венгерский новостной портал Index.

«Ситуация из-за военных действий [на Украине] становится все хуже, но Брюссель занят новым пакетом санкций вместо мирных переговоров. Очевидно, что это крайне болезненно для европейских граждан и национальных экономик», — заявил Сийярто.

Ранее федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ни одна санкция против России не будет отменена в случае разрешения конфликта на Украине на «условиях России». В связи с этим политик призвал сограждан быть готовыми к длительным последствиям санкционной политики, несмотря на то, что многие из них уже страдают от высоких цен на бензин, продукты и счетов за электроэнергию.