В Госдуме отреагировали на предложение Чехии пересмотреть отношения с РФ

Депутат Госдумы Олег Морозов отреагировал на предложение Чехии изменить отношения ЕС с Россией с учетом «новых угроз». По его словам, российская сторона готова к любому варианту, пишет РИА Новости.

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Сегодня министр иностранных дел Чехии Ян Липаский заявил о намерении предложить ЕС пересмотреть основы отношений с Россией с учетом «новых угроз» на неформальной встрече глав внешнеполитических ведомств стран союза в Праге в конце августа. По его мнению, основополагающие принципы должны быть адаптированы к новой «реальности враждебности».

Депутат нижней палаты парламента от «Единой России» Олег Морозов отметил, что Россия готова к любому развитию событий.

«Мы готовы к любому варианту: и к ухудшению отношений, и к элементам прозрения, хотя последнее в ближайшее время маловероятно», - заявил он.

При этом он констатировал, что дальнейшее ужесточение санкций в отношении России со стороны ЕС вызовет только обратный эффект и прежде всего негативно скажется на жизни европейцев.

«В этом и суть: тут нет симметрии. Каждый санкционный удар вызывает не просто обратный эффект. Но эффект невосполнимых потерь и непреодолимых социальных турбулентностей», - заметил парламентарий.