В Госдуме отреагировали на предложение Чехии пересмотреть отношения с РФ

Депутат Госдумы Олег Морозов отреагировал на предложение Чехии изменить отношения ЕС с Россией с учетом «новых угроз». По его словам, российская сторона готова к любому варианту, пишет РИА Новости.
Сегодня министр иностранных дел Чехии Ян Липаский заявил о намерении предложить ЕС пересмотреть основы отношений с Россией с учетом «новых угроз» на неформальной встрече глав внешнеполитических ведомств стран союза в Праге в конце августа. По его мнению, основополагающие принципы должны быть адаптированы к новой «реальности враждебности».
Депутат нижней палаты парламента от «Единой России» Олег Морозов отметил, что Россия готова к любому развитию событий.
«Мы готовы к любому варианту: и к ухудшению отношений, и к элементам прозрения, хотя последнее в ближайшее время маловероятно», - заявил он.
При этом он констатировал, что дальнейшее ужесточение санкций в отношении России со стороны ЕС вызовет только обратный эффект и прежде всего негативно скажется на жизни европейцев.
«В этом и суть: тут нет симметрии. Каждый санкционный удар вызывает не просто обратный эффект. Но эффект невосполнимых потерь и непреодолимых социальных турбулентностей», - заметил парламентарий.
После начала российской спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины страны ЕС начали масштабное давление на Россию, согласовав уже шесть пакетов санкций. Последний из них предполагает введение эмбарго на импорт российской нефти через порты. Однако поставки топлива через нефтепровод «Дружба», от которого зависит Венгрия, пока остаются. Это решение уже привело к росту цен на бензин в европейских странах.