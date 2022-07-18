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54 минуты назад

Путин назвал темпы снижения бедности в России недостаточными

Никита Бородкин

Президент России Владимир Путин заявил, что основной целью нацпроектов остается снижение бедности в РФ. Как сообщает РИА Новости, в ходе заседания Совета по стратегическом развитию и нацпроектам президент отметил, что по итогам 2021 года уровень населения за чертой бедности составил 11%, но темпы и скорость снижения показателя недостаточны.

Путин назвал темпы снижения бедности недостаточными
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Одна из наших основных национальных целей, мы все время об этом говорим — это улучшение материального положения наших граждан, увеличение их доходов, особенно тех граждан, которые живут, мягко говоря, скромно. То есть основная цель — это снижение бедности», — сказал президент.

По данным Росстата численность населения с доходами ниже границы бедности в первом квартале 2022 года составляла 14,3% жителей страны или 20,9 млн человек. При подсчете использовалась граница бедности в 12 тысяч 916 рублей ежемесячного заработка.

Политика,Владимир Путин,Росстат,
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