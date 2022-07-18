Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил уверенность, что бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин скоро «займет свое место в строю». Об этом сообщает ТАСС.

На совещании с вице-премьерами Мишустин выразил благодарность Рогозину за четыре года работы в «Роскосмосе».

15 июля президент Владимир Путин подписал указ об отставке Рогозина. Новым главой «Роскосмоса» стал бывший вице-премьер Юрий Борисов.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорил, что отставка Рогозина не связана с претензиями к его работе.