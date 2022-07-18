Песков: Путин встретится с Хаменеи во время визита в Тегеран

Путин проведет встречу с Хаменеи во время визита в Тегеран, — сказал Песков.

Путин посетит Тегеран 19 июля, где примет участие в трехстороннем саммите с представителями Ирана и Турции. По словам представителя Кремля Дмитрия Песков, глава государства также проведет ряд двусторонних встреч.