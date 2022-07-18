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35 минут назад

Песков рассказал о скорой встречи Путина и верховного лидера Ирана

News.ru

Президент России Владимир Путин 19 июля проведет встречу с верховным лидером Ирана Али Хаменеи в ходе своего визита в Тегеран, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости. Также Путин встретится с президентом Ирана Ибрахимом Раиси и главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Песков: Путин встретится с Хаменеи во время визита в Тегеран
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Путин проведет встречу с Хаменеи во время визита в Тегеран, — сказал Песков.

Путин посетит Тегеран 19 июля, где примет участие в трехстороннем саммите с представителями Ирана и Турции. По словам представителя Кремля Дмитрия Песков, глава государства также проведет ряд двусторонних встреч.

Ранее председатель экономической комиссии иранского парламента Мохаммадреза Пур-Эбрахими рассказал, что Путин и Раиси обсудят вопросы экономического развития и сотрудничества, «особенно актуальные» после недавнего визита в Москву иранского президента.

Политика,Али Хаменеи,Реджеп Эрдоган,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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