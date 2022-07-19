Кремль ответил на вопрос о формате участия Путина в саммите G20

Кремль исходит из того, что у президента РФ Владимира Путина есть действующее приглашение на саммит Группы двадцати (G20) в Индонезии. Формат его участия определят по мере приближения встречи, сообщил ТАСС во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Мы неоднократно объясняли ситуацию. У нас есть действующее приглашение, Россия участвует во всех форматах G20, и по мере приближения сроков саммита мы уже примем решение, как нам наиболее целесообразно, в каком формате принимать участие", - сказал он, отвечая на вопрос об участии Путина в предстоящем саммите.
Саммит "двадцатки" должен состояться на острове Бали 15-16 ноября в очном формате. Ранее Песков указывал, что Путин может поехать на встречу сам, а может делегировать кого-то: Москва примет то решение, которое наилучшим образом соответствует ее интересам.