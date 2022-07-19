Кремль ответил на вопрос о формате участия Путина в саммите G20

"Мы неоднократно объясняли ситуацию. У нас есть действующее приглашение, Россия участвует во всех форматах G20, и по мере приближения сроков саммита мы уже примем решение, как нам наиболее целесообразно, в каком формате принимать участие", - сказал он, отвечая на вопрос об участии Путина в предстоящем саммите.