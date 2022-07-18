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18 минут назад

Путин 18 июля проведет заседание совета по стратегическому развитию и нацпроектам

ТАССиещё 1

Президент России Владимир Путин 18 июля проведет заседание совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Путин проводит заседание совета по стратегическому развитию и нацпроектам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Президент сегодня работает в Ново-Огареве, скоро он начнет заседание совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Мероприятие состоится в режиме видеоконференции, это регулярное мероприятие, примерно два раза в год президент его устраивает, проводит ревизию того, как выполняются национальные планы развития", - сказал Песков.

По его словам, ожидается развернутое вступительное слово президента. О политике в технологической сфере и реализации мероприятий по развитию сквозных технологий доложит первый вице-премьер Андрей Белоусов, по инфраструктуре цифровой экономики и рынку отечественного программного обеспечения доложит вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По вопросам обеспечения финансовыми ресурсами быстрорастущих высокотехнологичных компаний будут докладывать министр финансов Антон Силуанов и глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Кроме того, о развитии системы подготовки инженеров, специалистов в сфере информационных технологий, научных работников в изменяющихся условиях расскажет министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Предусмотрен также традиционный обмен мнениями, после чего президент подведет итоги заседания.

Другие мероприятия в графике Путина, по словам Пескова, будут носить непубличный характер.

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