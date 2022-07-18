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39 минут назад

Кремль заявил о намерении России участвовать в саммите G20

Lenta.ruиещё 1

Россия в любом случае намерена участвовать в саммите G20 в том или ином формате. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в понедельник, 18 июля, передает РИА Новости.

Кремль заявил о намерении России участвовать в саммите G20
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Пресс-секретарь президента России отметил, что график двусторонних встреч еще не сформирован. Песков заверил, что российская сторона продолжает участвовать в подготовке к саммиту.

«Имеем приглашение на саммит, и в дальнейшем будут приниматься решения по целесообразности того или иного участия в этом саммите. Участие в любом случае будет», — сказал представитель Кремля.

Политика,Дмитрий Песков,
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