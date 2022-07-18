Кремль заявил о намерении России участвовать в саммите G20

Россия в любом случае намерена участвовать в саммите G20 в том или ином формате. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в понедельник, 18 июля, передает РИА Новости.
Пресс-секретарь президента России отметил, что график двусторонних встреч еще не сформирован. Песков заверил, что российская сторона продолжает участвовать в подготовке к саммиту.
«Имеем приглашение на саммит, и в дальнейшем будут приниматься решения по целесообразности того или иного участия в этом саммите. Участие в любом случае будет», — сказал представитель Кремля.