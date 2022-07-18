Песков сообщил, когда завершится спецоперация

Спецоперация закончится тогда, когда будут достигнуты все ее цели. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Он указал на отсутствие четких временных рамок. По словам представителя Кремля, эффективность важнее всего.

«У нас нет никаких сомнений, что специальная военная операция завершится после того, как все ещё цели будут достигнуты. Нет каких-то четких временных рамок, главное - эффективность выполнения этой операции», - отметил Песков в эфире телеканала «Россия 24» в интервью Гостелерадио Ирана.

Напомним, что спецоперация России длится с 24 февраля. В начале марта министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что она завершится тогда, когда будут достигнуты поставленные цели.

В начале апреля Кремль выразил надежду на то, что спецоперация закончится «в обозримом будущем».

Глава Росгвардии Виктор Золотов подчеркивал, что «спецоперация идет не так быстро, как хотелось бы». По его словам, это обусловлено тем, что «нацисты прячутся за спинами мирных граждан».