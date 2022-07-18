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38 минут назад

Захарова напомнила Трасс о ее "позоре" на встрече с Лавровым

ТАССиещё 4

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс о ее готовности провести беседу с президентом РФ Владимиром Путиным, напомнила о провале руководителя британского МИД на прошедших в феврале в Москве переговорах с главой российской дипломатии Сергеем Лавровым.

Захарова отметила, что попытка Трасс "вызвать на разговор и осадить" Лаврова на той встрече была "ее позором, когда она даже не понимала, о чем говорит, и путала географические названия".

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"Посол Британии на этих переговорах была вынуждена нашептывать Лиз Трасс в ухо правильные ответы и поправляла свою начальницу после каждого ее ляпа", - написала дипломат в своем Telegram-канале в понедельник.

Она отметила, что глава британского МИД "после этого провального визита объезжала политологическую Москву, пытаясь замять конфуз".

Политика,Мария Захарова,Сергей Лавров,Владимир Путин,МИД России,СБУ,
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