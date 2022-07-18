Захарова напомнила Трасс о ее "позоре" на встрече с Лавровым

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс о ее готовности провести беседу с президентом РФ Владимиром Путиным, напомнила о провале руководителя британского МИД на прошедших в феврале в Москве переговорах с главой российской дипломатии Сергеем Лавровым.
Захарова отметила, что попытка Трасс "вызвать на разговор и осадить" Лаврова на той встрече была "ее позором, когда она даже не понимала, о чем говорит, и путала географические названия".
"Посол Британии на этих переговорах была вынуждена нашептывать Лиз Трасс в ухо правильные ответы и поправляла свою начальницу после каждого ее ляпа", - написала дипломат в своем Telegram-канале в понедельник.
Она отметила, что глава британского МИД "после этого провального визита объезжала политологическую Москву, пытаясь замять конфуз".