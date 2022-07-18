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11 минут назад

Хакеры выявили россиян, передающих данные украинской разведке

Никита Бородкин

Хакеры RaHDit («Злые русские хакеры») выявили сотрудничающих с военной разведкой Украины граждан России. Как сообщает РИА Новости, один из участников группировки рассказал, что список передали компетентным органам.

Хакеры выявили передающих данные украинской разведке россиян
Фото: ТАССТАСС

«Мы передали выявленные контакты наших граждан с сотрудниками из того списка военных разведчиков украинских, мы передали туда, куда нужно. Там пускай люди разбираются профессионально специально обученные, которые профессионалы своего дела. Список получился такой достаточно обширный», — заявил хакер.

Участник RaHDit назвал список «достаточно приличным» и посоветовал передающим данные украинцам сдаться добровольно.

Напомним, что 11 июля RaHDit совместно с украинской хакерской группировкой «Берегини» сообщили, что раздобыли секретные документы Вооруженных сил Украины. Незадолго до этого «Злые русские хакеры» опубликовали на своем сайте «Немезида» новые данные сотрудников Главного управления разведки Минобороны Украины и связанных с ним лиц — документы касаются 2,5 тысяч человек.

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