Захарова прокомментировала отставку главы СБУ на Украине

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«Зеленский уволил генпрокурора и главу СБУ. Денацификация идет полным ходом», — написала она.

Ранее Зеленский заявил, что отстранил от занимаемых должностей генпрокурора Украины Ирину Венедиктову и главу Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова за многочисленные факты госизмены сотрудников ведомств.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Глава государства назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».