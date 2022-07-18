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11 минут назад

Захарова прокомментировала отставки на Украине

Алиса Селезнёва

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале отставку главы СБУ и генпрокурора Украины.

Захарова прокомментировала отставку главы СБУ на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Зеленский уволил генпрокурора и главу СБУ. Денацификация идет полным ходом», — написала она.

Ранее Зеленский заявил, что отстранил от занимаемых должностей генпрокурора Украины Ирину Венедиктову и главу Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова за многочисленные факты госизмены сотрудников ведомств.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Глава государства назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Решение Зеленского об увольнении чиновников объяснили

При этом министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что наивысшие потери ВСУ понесли в мае 2022 года. Он также категорически отказался огласить сведения о количестве погибших украинских военнослужащих за июнь и июль.

Политика,Ирина Венедиктова,Иван Баканов,Алексей Резников,Мария Захарова,Владимир Путин,МИД России,СБУ,
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