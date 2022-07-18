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59 минут назад

Лавров: Запад и Киев до сих пор не ответили на элементарные вопросы о провокации в Буче

RT на русском

Страны Запада и Украина до сих пор не ответили на элементарные вопросы о том, установлены ли имена погибших в провокации в Буче, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Лавров: Запад и Киев не ответили на вопросы о провокации в Буче
Фото: ТАССТАСС

«Показав на весь мир «трагедию Бучи»... Запад и Киев до сих пор не отвечают на элементарные вопросы о том, установлены ли имена погибших и каковы результаты патологоанатомических исследований», — отметил он в статье для «Известий».

По словам Лаврова, когда «пропагандистская премьера» постановки в западных СМИ состоялась, представители Киева «ушли в отказ», потому что больше сказать нечего.

«Состряпать информационный фейк, раздуть его до вселенской катастрофы в течение пары-тройки дней... а когда факты все-таки пробьют себе дорогу, их просто игнорируют», — добавил дипломат.

Он отметил, что это не безобидные игрушки в медиавойне — подобные постановки используются как предлог для таких материальных действий, как наказание санкциями или осуществление варварских агрессий с жертвами среди мирного населения.

В марте по меньшей мере 20 человек погибли и ещё более 30 пострадали в Донецке, где ВСУ выпустили ракету «Точка-У» с кассетным боеприпасом. Власти ДНР назвали произошедшее терактом.

Российский президент Владимир Путин заявил, что украинские власти фактически издевались над проживающими в Донбассе людьми.

Политика,Сергей Лавров,Владимир Путин,МИД России,
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