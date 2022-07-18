Решение Зеленского об увольнении чиновников объяснили

Председатель комитета Совета федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас заявил, что сейчас от «киевского режима» бегут те, кто ранее получал с него большую выгоду. Таким образом он прокомментировал решение президента Украины Владимира Зеленского сократить ряд своих сотрудников, сообщает URA.RU со ссылкой на его Telegram-канал.

«От нациков в Киеве побежали те, кто им активно прислуживал. Денацификация неотвратимо надвигается на все органы власти», — считает Клишас. При этом он назвал Зеленского «клоуном» и выразил уверенность, что «указами бегство не остановишь».

Ранее сообщалось, что глава украинского государства Владимир Зеленский уволил своего друга Ивана Баканова и Ирину Венедиктову. Издание напоминает, что за время военного конфликта России и Украины произошло много кадровых перестановок. В апреле Зеленский сократил главного сотрудника по работе с националистическими батальонами Андрея Ляховича, а в мае — командующего территориальной обороной Юрия Галушкина. Бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива выразил мнение, что массовое увольнение сотрудников означает начало государственного переворота на Украине.