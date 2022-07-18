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31 минуту назад

Клишас объяснил решение Зеленского об увольнении чиновников

Елена Прошина

Председатель комитета Совета федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас заявил, что сейчас от «киевского режима» бегут те, кто ранее получал с него большую выгоду. Таким образом он прокомментировал решение президента Украины Владимира Зеленского сократить ряд своих сотрудников, сообщает URA.RU со ссылкой на его Telegram-канал.

Решение Зеленского об увольнении чиновников объяснили
Фото: ТАССТАСС

«От нациков в Киеве побежали те, кто им активно прислуживал. Денацификация неотвратимо надвигается на все органы власти», — считает Клишас. При этом он назвал Зеленского «клоуном» и выразил уверенность, что «указами бегство не остановишь».

Ранее сообщалось, что глава украинского государства Владимир Зеленский уволил своего друга Ивана Баканова и Ирину Венедиктову. Издание напоминает, что за время военного конфликта России и Украины произошло много кадровых перестановок. В апреле Зеленский сократил главного сотрудника по работе с националистическими батальонами Андрея Ляховича, а в мае — командующего территориальной обороной Юрия Галушкина. Бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива выразил мнение, что массовое увольнение сотрудников означает начало государственного переворота на Украине.

Политика,Ирина Венедиктова,Иван Баканов,Илья Кива,Андрей Клишас,Владимир Зеленский,Верховная Рада,Совет Федерации,
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