Канцлер ФРГ Олаф Шольц зря старается, когда требует от России нового соглашения о гарантиях территориальной целостности и суверенитета Украины после провала минских договоренностей. Об этом говорится в опубликованной в понедельник статье министра иностранных дел России Сергея Лаврова для газеты "Известия".

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По словам министра, Берлин с Парижем убили минские договоренности, выгораживая Киев, который открыто отказался их выполнять.

"Инсценировка закончилась, финита ля комедия", - отметил глава МИД России.

Лавров подчеркнул, что минские договоренности стали очередной инсценировкой со стороны Запада, об этом недавно прямо заявил бывший лидер Украины Петр Порошенко. По словам экс-президента, Киев не собирался выполнять эти соглашения, они нужны были украинской стороне, чтобы "выбить время" и "построить мощь ВСУ".