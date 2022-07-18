Лавров: Европа больше других страдает от антироссийских санкций

«Европа, "построенная" Вашингтоном на антироссийском фронте, больше других страдает от бездумных санкций, опустошает свои арсеналы, поставляя вооружения Киеву», — заявил он. Лавров добавил, что при этом европейские страны даже не требуют от Украины отчета о том, кто контролирует их вооружение и куда оно попадает. Глава МИД РФ считает, что таким образом Европа освобождает свой рынок для закупки у США продукции военно-промышленного комплекса, а также дорогого американского СПГ по куда более высокой цене, чем российский.