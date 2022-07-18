Лавров: Европа больше других страдает от антироссийских санкций

Антироссийские санкции со стороны западных стран в связи с боевыми действиями на Украине наносят Европе куда больший ущерб, чем РФ. Вдобавок Европа опустошает свои арсеналы, поставляя Киеву различное вооружение. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает портал «Известия».
«Европа, "построенная" Вашингтоном на антироссийском фронте, больше других страдает от бездумных санкций, опустошает свои арсеналы, поставляя вооружения Киеву», — заявил он. Лавров добавил, что при этом европейские страны даже не требуют от Украины отчета о том, кто контролирует их вооружение и куда оно попадает. Глава МИД РФ считает, что таким образом Европа освобождает свой рынок для закупки у США продукции военно-промышленного комплекса, а также дорогого американского СПГ по куда более высокой цене, чем российский.
Кроме того, Лавров отметил, что подобный курс на фоне практически полного слияния ЕС с НАТО превращают разговоры о «стратегической автономии» Европейского союза в спектакль. Он заявил, что внешняя политика «коллективного Запада» — не более чем «театр одного актера». Лавров также выразил уверенность, что эта политика направлена на поиск «все новых театров военных действий».