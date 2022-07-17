Губернатор Старовойт: выстрелы в регионе слышны из-за выполнения боевых задач

Губернатор Курской области Роман Старовойт пояснил, что выстрелы в Глушковском районе слышны из-за выполнения боевых задач на границе с Сумской областью. Об этом Старовойт рассказал в своем Telegram-канале.

Фото: Артем Сизов/«Газета.Ru» Артем Сизов/«Газета.Ru»

«Наши военные приступили к выполнению боевых задач в рамках СВО на границе Глушковского района с Сумской областью. Именно поэтому здесь слышны выстрелы. Прошу граждан сохранять спокойствие», — пояснил глава региона.

Ранее Старовойт заявлял о 20 «прилетах» при обстреле поселка Теткино. Глава региона добавил, что незначительные повреждения получили несколько домов, помощь их владельцам будет оказана. Губернатор области сообщал о начавшихся после обстрелов пожарах.