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25 минут назад

Захарова прокомментировала заявление Борреля об ожидании эффекта от санкций

Lenta.ruиещё 3

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высказывание главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что Европа должна потерпеть, чтобы дождаться эффекта от санкций против России. Соответствующее сообщение опубликовано в ее Telegram-канале.

Захарова прокомментировала заявление Борреля об эффекте от санкций
Фото: ReutersReuters

«Так они уже дождались. Боррель даже этого не знает», — заявила дипломат.

Захарова обратилась к Боррелю, отметив, что многие европейцы уже почувствовали на себе последствия антироссийских ограничений.

«Жители Азии, Африки и других отдаленных регионов односторонние нелегитимные рестрикция Вашингтона и Брюсселя против России тоже оценили по достоинству», — добавила она.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что европейским государствам на нынешнем этапе следует проявить стратегическое терпение. По его словам, ограничения против Москвы пока не слишком заметны, однако они еще смогут доказать свою эффективность в долгосрочной перспективе. В частности, запрет на поставки в Россию полупроводников позволит сократить производство высокоточных ракет в стране. Более того, в конечном итоге Россия окажется в научной, экономической и технологической изоляции.

Политика,Жозеп Боррель,Мария Захарова,МИД России,
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