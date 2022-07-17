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1 час назад

Медведев: цели спецоперации будут достигнуты

Елена Прошина

Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны в Волгоградской области, что цели специальной операции России на Украине будут достигнуты. Об этом пишет РИА «Новости».

Медведев: цели спецоперации будут достигнуты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Дмитрий Медведев пояснил, что спецоперация России на Украине проводится в целях «превентивной самообороны», она необходима для устранения военной угрозы со стороны геополитических противников.

Политик подчеркнул, что, несмотря ни на что, цели СВО будут достигнуты. Он предположил, что со временем понимание неизбежности этого придет к тем, кто «подкармливает» Киев финансовыми вливаниями, вооружениями и военной техникой.

По мнению Медведева, чем «хуже [ситуация] в Европе», тем «лучше для США».

Замруководителя Совбеза предупредил, что если ВСУ нанесут ракетные или артиллерийские удары по Крыму, то для киевской власти якобы наступит «Судный день».

Политик сообщил ранее, что России во время спецоперации удалось решить задачи, которые не ставились на первоначальном этапе. В частности, СВО позволила повысить авторитет РФ на мировом уровне.

Политика,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,
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