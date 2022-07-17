Медведев поддержал идею о портретах полководцев в школах

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев согласился с идеей вешать в школах портреты великих русских полководцев, заметив, что в других странах, например, в США, это распространенная практика.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Так он отреагировал на предложение, озвученное ветераном Великой Отечественной войны на проходящей в Волгограде встрече.

"Здесь вы правы, и на это нужно обратить внимание разных структур, которые отвечают за школьное образование и за военное-патриотическое образование", - сказал политик.

Медведев обратил внимание, что у "друзей" России "в различных учебных заведениях [портреты] их военачальников висят". "У американцев висят, да у всех практически. А почему мы должны этого стесняться? - задался вопросом он. - Поэтому я думаю, что это вполне справедливое замечание, надо просто этому больше внимания уделять".

Замглавы Совбеза отметил, что в некоторых школах такие портреты уже представлены, но все же они есть не везде.