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52 минуты назад

Медведев поддержал идею о портретах полководцев в школах

ТАСС

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев согласился с идеей вешать в школах портреты великих русских полководцев, заметив, что в других странах, например, в США, это распространенная практика.

Медведев поддержал идею о портретах полководцев в школах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так он отреагировал на предложение, озвученное ветераном Великой Отечественной войны на проходящей в Волгограде встрече.

"Здесь вы правы, и на это нужно обратить внимание разных структур, которые отвечают за школьное образование и за военное-патриотическое образование", - сказал политик.

Медведев обратил внимание, что у "друзей" России "в различных учебных заведениях [портреты] их военачальников висят". "У американцев висят, да у всех практически. А почему мы должны этого стесняться? - задался вопросом он. - Поэтому я думаю, что это вполне справедливое замечание, надо просто этому больше внимания уделять".

Замглавы Совбеза отметил, что в некоторых школах такие портреты уже представлены, но все же они есть не везде.

15 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2023 году 80-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Председателем оргкомитета был назначен Медведев.

Владимир Путин,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,
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