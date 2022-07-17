Если Украина осуществит угрозы и решит напасть на Крым, для всех принимающих в этом участие наступит Судный день, пригрозил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогут нанести ракетные удары по Крыму в том случае, если Запад передаст Киеву обещанные реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems) и М270. В свою очередь советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович рассказал, что в планах ВСУ значится нападение на Крымский мост.