Захарова показала, что ест на завтрак

Представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале опубликовала фотографии яичницы с томатами, сыром и зеленым луком. Также она пожелала подписчикам доброго утра. Пользователи ответили Захаровой взаимностью и пожелали ей приятного аппетита.

Некоторые комментаторы удивились размеру порции, другие же задались вопросом, почему в яичнице так мало зелени.

Ранее диетолог Евгений Арзамасцев заявил, что завтрак должен быть максимально комфортным для пищеварительного тракта, поэтому лучше отказаться от тяжелых продуктов, наиболее вредным для первого приема пищи будет жирное мясо, например, свинина или говядина. По его словам, если съесть утром сложнокомпонентные блюда, то человек может испытывать тяжесть в течение всего дня.