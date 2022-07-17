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32 минуты назад

Захарова похвасталась своей яичницей

News.ru

Представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале опубликовала фотографии яичницы с томатами, сыром и зеленым луком. Также она пожелала подписчикам доброго утра. Пользователи ответили Захаровой взаимностью и пожелали ей приятного аппетита.

Захарова показала, что ест на завтрак
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look PressMaksim Konstantinov/Global Look Press

Некоторые комментаторы удивились размеру порции, другие же задались вопросом, почему в яичнице так мало зелени.

t.me/MariaVladimirovnaZakharova/3173

Ранее диетолог Евгений Арзамасцев заявил, что завтрак должен быть максимально комфортным для пищеварительного тракта, поэтому лучше отказаться от тяжелых продуктов, наиболее вредным для первого приема пищи будет жирное мясо, например, свинина или говядина. По его словам, если съесть утром сложнокомпонентные блюда, то человек может испытывать тяжесть в течение всего дня.

Политика,Мария Захарова,МИД России,
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