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38 минут назад

Пушков: Джонсону так и не зачлась яростная поддержка Украины

Газета.Ru

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, объявивший об уходе в отставку в начале июля, не смог сохранить свой пост, несмотря на активную поддержку Украины, пишет председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. В своем Telegram-канале он отметил, что уход политика во многом связан с острым кризисом, который Запад запустил сам за счет антироссийских санкций.

Пушков: Джонсону так и не зачлась яростная поддержка Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Отставка Джонсона связана также с острым кризисом, который обрушил Запад сам на себя своей санкционной войной против России. Джонсон был ее активным сторонником, как и яростным союзником Украины», — написал Пушков.

С точки зрения сенатора, поддержка украинской стороны в противостоянии с Москвой в итоге не зачлась британскому премьера. Как подчеркнул Пушков, это связано с тем, что по большому счету британскому избирателю плевать на Украину.

Ранее СМИ рассказали новые подробности об отставке Джонсона с поста премьера Великобритании.

Политика,Борис Джонсон,Алексей Пушков,Совет Федерации,
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