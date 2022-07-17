Пушков: Джонсону так и не зачлась яростная поддержка Украины

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, объявивший об уходе в отставку в начале июля, не смог сохранить свой пост, несмотря на активную поддержку Украины, пишет председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. В своем Telegram-канале он отметил, что уход политика во многом связан с острым кризисом, который Запад запустил сам за счет антироссийских санкций.
«Отставка Джонсона связана также с острым кризисом, который обрушил Запад сам на себя своей санкционной войной против России. Джонсон был ее активным сторонником, как и яростным союзником Украины», — написал Пушков.
С точки зрения сенатора, поддержка украинской стороны в противостоянии с Москвой в итоге не зачлась британскому премьера. Как подчеркнул Пушков, это связано с тем, что по большому счету британскому избирателю плевать на Украину.
Ранее СМИ рассказали новые подробности об отставке Джонсона с поста премьера Великобритании.