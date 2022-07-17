Пушков: Джонсону так и не зачлась яростная поддержка Украины

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, объявивший об уходе в отставку в начале июля, не смог сохранить свой пост, несмотря на активную поддержку Украины, пишет председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. В своем Telegram-канале он отметил, что уход политика во многом связан с острым кризисом, который Запад запустил сам за счет антироссийских санкций.