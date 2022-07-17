Бывший украинский разведчик рассказал об ультиматуме Путина Украине

Стало известно об ультиматуме, якобы выдвинутом президентом России Владимиром Путиным украинским властям, сообщил «Московскому комсомольцу» бывший глава внешней разведки Украины генерал Николай Маломуж.
По его словам, у Москвы есть ряд условий.
«Путин хочет заявить о статус-кво: о полностью освобожденных Донецкой и Луганской областях, о Южном коридоре, который он будет "добивать" дальше и ставить условия по мирным переговорам, но с учетом их условий», — заявил Маломуж.
Экс-разведчик считает, что Россия якобы предложила Киеву выбрать — либо российская армия в ближайшие полторы-две недели начинает масштабные боевые действия на подконтрольной Украине территории Донецкой области, либо «давление» на Харьков и юг усилится.
Ранее в Кремле оценили возможность возобновления переговоров с Украиной. Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрия Пескова, об этом «сейчас речи не идет».