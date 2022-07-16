Российский посол оборвал британского журналиста за вопросы о СВО

Российский посол в Великобритании Андрей Келин резко оборвал журналиста Sky News Дермота Мурнагана за провокационные вопросы о спецоперации на Украине. Интервью дипломата опубликовано на сайте британского телеканала.

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Келина попросили прокомментировать ситуацию на Украине. Российский дипломат указал на удары украинских военных по объектам гражданской инфраструктуры. В какой-то момент его прервал журналист, попытавшийся обвинить Россию в ударах по мирным жителям. Келин жестко осадил репортера.

«Не перебивайте меня. У нас был уговор. Если вы будете продолжать перебивать меня, я прекращу интервью», — предупредил он.