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2 часа назад

Володин: поставляемые Киеву ракеты могут ударить по своим владельцам

Говорит Москваиещё 3

Володин: поставляемые Киеву ракеты могут ударить по своим владельцам. США и Евросоюз могут столкнуться с принципом бумеранга, заявил спикер Госдумы.

Володин: поставляемые Киеву ракеты могут ударить по своим владельцам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, это может произойти «из-за непрофессионализма киевского режима».

«Министр обороны Украины заявил, что не разбирается в ракетах: он адвокат, и не может отличить один вид вооружения от другого», — написал Вячеслав Володин в своём Telegram-канале.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников не смог ответить на вопрос об эффективности ракетных комплексов NASAMS, которые Киеву поставляют США, сославшись на то, что он «не ракетчик, а юрист».

Политика,Алексей Резников,Вячеслав Володин,Госдума,ЕС,
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