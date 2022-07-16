Володин: поставляемые Киеву ракеты могут ударить по своим владельцам. США и Евросоюз могут столкнуться с принципом бумеранга, заявил спикер Госдумы.
По его словам, это может произойти «из-за непрофессионализма киевского режима».
«Министр обороны Украины заявил, что не разбирается в ракетах: он адвокат, и не может отличить один вид вооружения от другого», — написал Вячеслав Володин в своём Telegram-канале.
Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников не смог ответить на вопрос об эффективности ракетных комплексов NASAMS, которые Киеву поставляют США, сославшись на то, что он «не ракетчик, а юрист».