В Госдуме захотели объявить Байдена в международный розыск

«США под прикрытием демократических ценностей использовали Украину и украинский народ как разменную монету в достижении своих геополитических амбиций и желании ослабить Россию», — пояснил Шеремет, подчеркнув, что вся вина за происходящее в настоящее время на Украине лежит именно на Вашингтоне.