В Германии сравнили отношение к Путину и Байдену на Ближнем Востоке

Роль Москвы на Ближнем Востоке возрастает. Об этом свидетельствует разница в церемониях при визитах в Саудовскую Аравию лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Такое мнение выразил журналист Даниэль-Дилан Бемер в колонке для Welt, сообщает РИА Новости.

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Обозреватель напомнил, что в 2017 году Саудовскую Аравию посетил предыдущий глава Белого дома Дональд Трамп. Для него выделили роскошную гостиницу, напоминавшую дворец, а также продемонстрировали танец с саблями. При визите президента РФ гостеприимство властей Саудовской Аравии еще больше возросло, отметил Бемер.

Он рассказал, что кортеж Путина при проезде по Эр-Рияду сопровождал эскорт из шестнадцати всадников. Кроме того, российскому президенту для проживания выделили настоящий дворец из личного владения королевского семейства.

Бемер обратил внимание на то, что прием президента США Джо Байдена пройдет совсем иначе.

«Его ждет довольно будничное заседание Совета по сотрудничеству стран Персидского залива», — написал он и добавил, что возросшая роль России на Ближнем Востоке видна даже в протокольных жестах.

Обозреватель заключил, что Белый дом так и не добился успеха в своих попытках заставить страны Ближнего Востока выступить против Москвы и присоединиться к антироссийским санкциям.