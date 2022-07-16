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13 минут назад

Политолог назвал причину увольнения Рогозина

Елена Прошина

Роскосмосу необходимо перестроиться под задачи, связанные с развитием военной сферы. Бывший глава корпорации Дмитрий Рогозин не справится с этой миссией в условиях кризиса, поэтому было решено заменить его бывшим вице-премьером Юрием Борисовым. Такое мнение выразил знакомый Рогозина, политолог Константин Калачев, сообщает газета «Аргументы и факты».

Политолог назвал причину увольнения Рогозина
Фото: ТАССТАСС

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Он пояснил, что бывший глава Роскосмоса прекрасно «эксплуатировал советское наследие», но сейчас перед корпорацией стоят другие цели.

«Нужны новые идеи, новые люди, которые будут решать задачи с минимальными затратами. Рогозин всегда говорил, что проблема — в деньгах. Дайте больше денег — будут результаты», — пояснил Калачев.

Он добавил, что Рогозин проявил себя, как «прекрасный пиарщик, но не технарь».

Политолог выразил уверенность, что Юрий Борисов — более подходящая кандидатура на главу «Роскосмоса» в нынешних условиях. Он считает, что Борисов сможет заниматься не только пиаром русской космонавтики, но и решать реальные проблемы этой сферы с меньшими затратами.

«Неплохо, когда журналист возглавляет Роскосмос, но еще лучше — когда его возглавляет человек, который разбирается в технике», — заключил он.

Политика,Юрий Борисов,Дмитрий Рогозин,Константин Калачев,Роскосмос,
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