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22 минуты назад

Пушков озвучил неутешительный прогноз для Европы

Елена Прошина

Сенатор Совета Федерации России Алексей Пушков заявил, что многие государства Европы в ближайшее время столкнуться с политическими кризисами и отставкой многих лидеров в связи с недовольством граждан. Европейцы раздражены тем, что государство не в состоянии защитить их интересы. Такое заявление сенатор Совета Федерации РФ сделал в своем Telegram-канале, сообщает РИА Новости.

Пушков озвучил неутешительный прогноз для Европы
Фото: ReutersReuters

Политик высказал свое мнение на фоне решения премьеров Великобритании, Эстонии и Италии Бориса Джонсона, Каи Каллас и Марио Драги сложить полномочия.

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По его словам, настоящая причина отставок многих европейских лидеров — широкое недовольство премьеров, которое связано с тем, что граждане недовольны деятельностью правительства. Они ожидают соблюдения интересов общества и рационального управления со стороны властей, но политики принимают «безумные» решения в сфере энергетики и усиливают санкционный режим против России. При этом антироссийские ограничения наносят значительный ущерб европейской экономике, подчеркнул Пушков.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Италии Марио Драги выразил желание уйти в отставку, однако президент страны отказался увольнять его с этой должности. Эксперты отмечают, что устойчивость позиции канцлера Германии Олафа Шольца стала вызывать сомнения.

Политика,Олаф Шольц,Борис Джонсон,Марио Драги,Алексей Пушков,Совет Федерации,
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