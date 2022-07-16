Пушков озвучил неутешительный прогноз для Европы

Сенатор Совета Федерации России Алексей Пушков заявил, что многие государства Европы в ближайшее время столкнуться с политическими кризисами и отставкой многих лидеров в связи с недовольством граждан. Европейцы раздражены тем, что государство не в состоянии защитить их интересы. Такое заявление сенатор Совета Федерации РФ сделал в своем Telegram-канале, сообщает РИА Новости.

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Политик высказал свое мнение на фоне решения премьеров Великобритании, Эстонии и Италии Бориса Джонсона, Каи Каллас и Марио Драги сложить полномочия.

По его словам, настоящая причина отставок многих европейских лидеров — широкое недовольство премьеров, которое связано с тем, что граждане недовольны деятельностью правительства. Они ожидают соблюдения интересов общества и рационального управления со стороны властей, но политики принимают «безумные» решения в сфере энергетики и усиливают санкционный режим против России. При этом антироссийские ограничения наносят значительный ущерб европейской экономике, подчеркнул Пушков.