Российский дипломат обратился к «украинским националистам» с предупреждением

Глава правовой секции постоянного представительства РФ при ООН Сергей Леонидченко заявил, что «украинским националистам» придется ответить за свои преступления. По его словам, Украина периодически бомбит культурные объекты на территории ЛНР и ДНР. Такое заявление он сделал в ходе неформального заседания СБ ООН по «формуле Арриа», передает ТАСС.

Фото: Reuters Reuters

«Украинские военные и националистические батальоны подожгли бесценный деревянный скит Святогорской лавры только для того, чтобы обвинить Россию», — сказал Леонидченко.

Он добавил, что «все ответственные неонацисты» будут привлечены к ответственности за подобные преступления.

Леонидченко также сообщил, что Россия отправила в ЮНЕСКО свой отчет по этому инциденту. Дипломат еще раз выразил уверенность, что Украина таким образом пытается «создать броский фейк» и обвинить РФ в случившемся прямо перед заседанием СБ ООН по Украине.