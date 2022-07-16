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41 минуту назад

Российский дипломат обратился к «украинским националистам» с предупреждением

Елена Прошина

Глава правовой секции постоянного представительства РФ при ООН Сергей Леонидченко заявил, что «украинским националистам» придется ответить за свои преступления. По его словам, Украина периодически бомбит культурные объекты на территории ЛНР и ДНР. Такое заявление он сделал в ходе неформального заседания СБ ООН по «формуле Арриа», передает ТАСС.

Российский дипломат обратился к «украинским националистам» с предупреждением
Фото: ReutersReuters

«Украинские военные и националистические батальоны подожгли бесценный деревянный скит Святогорской лавры только для того, чтобы обвинить Россию», — сказал Леонидченко.

Он добавил, что «все ответственные неонацисты» будут привлечены к ответственности за подобные преступления.

Леонидченко также сообщил, что Россия отправила в ЮНЕСКО свой отчет по этому инциденту. Дипломат еще раз выразил уверенность, что Украина таким образом пытается «создать броский фейк» и обвинить РФ в случившемся прямо перед заседанием СБ ООН по Украине.

Ранее ЮНЕСКО подтвердила, что в ходе боевых действий на Украине российские военнослужащие не уничтожили ни одного объекта, включенного в список Всемирного наследия. Леонидченко обратил внимание на то, что Министерство обороны Украины не предоставило ЮНЕСКО письменных гарантий о неиспользовании этих объектов в военных целях.

Политика,ЮНЕСКО,Совбез ООН,ООН,
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